Кредитні канікули на час війни: у НБУ роз'яснили, що зміниться для боржників
У нових правилах кредитування під час війни, встановлених 15 березня законом № 2120-IX, справді є норми про «канікули» за споживчими кредитами. Проте такі кредитні канікули — це право банку-кредитора, а не обов'язок. Тому НБУ рекомендує вирішувати питання канікул безпосередньо з організацією, що видала кредит.
Водночас норми закону передбачають деякі послаблення для боржників:
- Під час військового стану (тимчасово до 25 квітня 2022 року) та ще 30 днів після його скасування споживачеві не нараховується неустойка, штраф, пеня за прострочення платежів.
- Неустойки, штрафи, пеня, інші платежі, нараховані з 24 лютого 2022 року і до набрання чинності законом, мають бути списані.
- Забороняється збільшення відсоткової ставки користування кредитом (крім випадків, коли це передбачено договором).
- Відсотки за користування кредитом не скасовуються.
«Нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування правомірне з боку кредитора», — кажуть у НБУ.
Нагадаємо, кожен із банків в Україні встановив власні умови кредитних канікул на час воєнного стану. Про свої вимоги розповіли Monobank, OTP Банк, Райффайзен Банк, Ощадбанк, ПриватБанк.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»369
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter