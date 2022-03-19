Кредитні канікули на час війни: у НБУ роз'яснили, що зміниться для боржників

У нових правилах кредитування під час війни, встановлених 15 березня законом № 2120-IX, справді є норми про «канікули» за споживчими кредитами. Проте такі кредитні канікули — це право банку-кредитора, а не обов'язок. Тому НБУ рекомендує вирішувати питання канікул безпосередньо з організацією, що видала кредит.

Водночас норми закону передбачають деякі послаблення для боржників:

Під час військового стану (тимчасово до 25 квітня 2022 року) та ще 30 днів після його скасування споживачеві не нараховується неустойка, штраф, пеня за прострочення платежів.

Неустойки, штрафи, пеня, інші платежі, нараховані з 24 лютого 2022 року і до набрання чинності законом, мають бути списані.

Забороняється збільшення відсоткової ставки користування кредитом (крім випадків, коли це передбачено договором).

Відсотки за користування кредитом не скасовуються.

«Нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування правомірне з боку кредитора», — кажуть у НБУ.

Нагадаємо, кожен із банків в Україні встановив власні умови кредитних канікул на час воєнного стану. Про свої вимоги розповіли Monobank, OTP Банк, Райффайзен Банк, Ощадбанк, ПриватБанк.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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