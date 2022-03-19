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Гроші

Кредитні канікули на час війни: у НБУ роз'яснили, що зміниться для боржників

16:23 19 березня 2022
гроші

У нових правилах кредитування під час війни, встановлених 15 березня законом № 2120-IX, справді є норми про «канікули» за споживчими кредитами. Проте такі кредитні канікули — це право банку-кредитора, а не обов'язок. Тому НБУ рекомендує вирішувати питання канікул безпосередньо з організацією, що видала кредит.

Водночас норми закону передбачають деякі послаблення для боржників:

  • Під час військового стану (тимчасово до 25 квітня 2022 року) та ще 30 днів після його скасування споживачеві не нараховується неустойка, штраф, пеня за прострочення платежів.
  • Неустойки, штрафи, пеня, інші платежі, нараховані з 24 лютого 2022 року і до набрання чинності законом, мають бути списані.
  • Забороняється збільшення відсоткової ставки користування кредитом (крім випадків, коли це передбачено договором).
  • Відсотки за користування кредитом не скасовуються.

«Нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування правомірне з боку кредитора», — кажуть у НБУ.

Нагадаємо, кожен із банків в Україні встановив власні умови кредитних канікул на час воєнного стану. Про свої вимоги розповіли Monobank, OTP Банк, Райффайзен Банк, Ощадбанк, ПриватБанк.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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