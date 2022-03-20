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Планової індексації не чекайте: що буде з пенсіями українців у квітні

19:52 20 березня 2022
Пенсія

Відповідно до рішень уряду, у березні всі українські пенсіонери отримали свої пенсії вчасно та з усіма обіцяними доплатами, незважаючи на війну та пов'язані з нею потрясіння.

Але не за горами другий весняний місяць, і всіх знову цікавить питання про те, що буде з виплатами цього разу, пише «Сегодня».

На жаль, на відміну від березня, індексацію цього місяця очікувати не варто — вона просто не передбачена законодавством.

Водночас 1 квітня щорічно відбувається перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, який торкнеться тих наших співгромадян, хто після призначення (перерахунку) пенсій продовжив роботу і вже відпрацював не менше 24 місяців страхового стажу.

Такий перерахунок проводиться автоматично та базується на обліку стажу або стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

Також видання зазначає, що у деяких регіонах пенсіонери та інші отримувачі соціальних виплат мали складнощі з отриманням грошей через активні бойові дії.

Тому для мешканців цих областей було запущено спеціальний механізм із Міністерством соціальної політики. Він стосується такої місцевості:

  • Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;
  • Запорізька область: Васильівський, Пологівський та Бердянський райони;
  • Луганська область: всі міста;
  • Херсонська область (Генічеський та Херсонський у межах колишнього Олешківського району, міста Нова Каховка та Гола Пристань);
  • Сумська область: Охтирський район у межах колишнього Тростянецького району;
  • Харківська область: Ізюмський, Харківський район, містаа Ізюм, Куп'янськ, Мерефа та більшість районів міста Харкова;
  • Чернігівська область: частина Новгород-Сіверського та Деснянський район у місті Чернігів.
  • Київська область: Вишгородський район у межах колишнього Іванківського району.

Як працює механізм?

Його суть полягає в тому, що всі перекази здійснюватимуться через Ощадбанк, який і пересилатиме кошти людям.

Якщо людина отримує пенсію на свою картку через Ощадбанк — нічого не зміниться, якщо виплати приходили через «Укрпошту», то АТ «Ощадбанк» здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Щоб отримати виплати поштою, люди із зазначених регіонів мають звернутися з паспортом та довідкою з РНОКПП до будь-якого відділення Ощадбанку протягом 60 днів.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, де оформити пенсію в умовах воєнного часу і як її отримати.

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Планової індексації не чекайте: що буде з пенсіями українців у квітні

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