«Відремонтовані» сервіси «ПриватБанку» відновили роботу

Державний «ПриватБанк» відзвітував, що завершив технологічні роботи, що розтягнулися на три доби. Тепер користувачам знову доступні банківські послуги, у тому числі перекази з картки на картку та інші платежі. Про це повідомив речник банку Олег Серга.

«Приват24″, платежі та послуги працюють у звичайному режимі», — підтвердив представник банку.

Також станом на 21 березня, працюють 936 відділень банку, 5817 банкоматів, 9661 термінал самообслуговування, 123 643 POS-терміналів на касах.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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