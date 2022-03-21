ПФУ дав список сервісних центрів, що працюють: де можна вирішити проблеми з виплатами пенсій

Опубліковано список сервісних центрів Пенсійного фонду України, куди можуть звернутися громадяни для вирішення пенсійних питань.

У ПФУ попереджають, що ці дані є актуальними на 21.03.2022 року. Інформація може змінюватися з урахуванням ситуації, що розвивається.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмігаль заявляв, що якщо місцеві органи соціального захисту не зможуть виконувати свої функції через війну, то пільги та субсидії розраховуватимуться та нараховуватимуться громадянам на рівні міністерства, а гроші виплатять через «Ощадбанк».

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Фото Pixabay

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