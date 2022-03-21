ПФУ дав список сервісних центрів, що працюють: де можна вирішити проблеми з виплатами пенсій
Опубліковано список сервісних центрів Пенсійного фонду України, куди можуть звернутися громадяни для вирішення пенсійних питань.
У ПФУ попереджають, що ці дані є актуальними
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмігаль заявляв, що якщо місцеві органи соціального захисту не зможуть виконувати свої функції через війну, то пільги та субсидії розраховуватимуться та нараховуватимуться громадянам на рівні міністерства, а гроші виплатять через «Ощадбанк».
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