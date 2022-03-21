ФОПам знову дозволили сплачувати податки через «Дію»

У додатку «Дія» знову з'явилася функція зі сплати податків та зборів. На початку війни цю можливість відключили задля того, щоб убезпечити дані в державному реєстрі платників податків. Тепер автори «Дії» відзвітували, що робота реєстрів потроху відновлюється за домовленістю з Державною податковою службою.

Сплатити єдиний податок та єдиний соціальний внесок можуть фізичні особи — підприємці (ФОП) першої, другої та третьої групи. Для цього необхідно буде зайти до програми «Дія», вибрати там меню «Послуги» та вкладку «Податки ФОП» та перерахувати потрібну суму із зазначенням періоду сплати.

Раніше, відповідно до затвердженої парламентом податкової реформи, було вирішено, що під час воєнного стану в Україні ФОПи першої та другої групи можуть сплачувати єдиний податок на добровільній основі. Також ФОП можуть не платити ЄСВ, якщо не одержують доходу.

Фото pixabay.com

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