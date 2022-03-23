У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

Депутати планують підвищити пенсії щодо втрати годувальника членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців. У Раді вже розроблено три законопроекти з цього приводу. Комітет соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує прийняти документ, запропонований Кабміном, але доповнити його нормами із двох інших депутатських ініціатив.

В остаточній версії закону пропонується встановити такі розміри пенсій з 1 липня 2022 року:

батькам, дружині (чоловіку) загиблого чи померлого захисника України — по 70% грошового забезпечення (зарплати) годувальника;

непрацездатному члену сім'ї (якщо претендує одна людина) — 70% грошового забезпечення (зарплати) годувальника;

непрацездатним членам сім'ї (якщо претендує двоє та більше осіб, крім батьків, дружини чи чоловіка) — по 50% грошового забезпечення (заробітної плати) годувальника.

Також законопроектом передбачається, що нові пенсії зі втрати годувальника для членів сімей захисників України не можуть бути нижчими за два прожиткові мінімуми. Тобто з 1 липня 2022 року такі пенсії мають бути не меншими за 4054 грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

365

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter