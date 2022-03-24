Комуналку краще оплачувати щомісяця: у Кабміні розповіли, що буде із субсидіями до кінця війни

Усі призначені українським домогосподарствам субсидії виплачуватимуть до кінця опалювального сезону. Але своєчасна плата за комуналку — це внесок в оборону свого міста.

Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю «РБК-Україна» .

За її словами, субсидія не призначається, якщо є прострочена заборгованість за комунальні послуги за понад три місяці на суму понад 680 гривень.

«Але оскільки у нас субсидію призначають терміном до дати закінчення опалювального або неопалювального сезону, то наявність заборгованості буде аналізуватись органами соціального захисту населення у травні поточного року», — сказала вона.

Марина Лазебна зазначила, що фактично до травня одержувач може розраховуватися за комунальні послуги із зручною для нього періодичністю.

«А тепер — щодо сумління. Завдяки працівникам підприємств-постачальників комунальних послуг у більшості людей у будинках є тепло, світло, вода, працює холодильник, плита для приготування їжі. У бомбосховищах ми як ніколи змогли оцінити важливість таких зручностей», — сказала міністерка та нагадала, що в містах під постійними обстрілами люди, ризикуючи життям, лагодять мережі водопостачання та електроенергії, по яким цинічно б'є ворог.

«Кожен ваш платіж за комунальні послуги — це ваше дякую цим людям. І можливість для них годувати свої сім'ї. Тому по совості — подякуйте їм. Заплатіть за комуналку. Це — ще один ваш внесок в оборону свого міста», — додала вона.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявляв, що навіть за несплати за послуги або за оплати не у повному обсязі споживача не відключатимуть від води, тепла, світла, газу. Крім того, на період воєнного стану за несплату або неповну оплату послуг ЖКГ заборонено, зокрема, нарахування та стягнення штрафів або пені.

Фото Pixabay

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter