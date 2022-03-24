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Поляки виплачуватимуть 500 злотих допомоги для українських дітей-біженців: хто має право отримати

15:43 24 березня 2022
дитина з грошима

Заклад соціального страхування (ZUS) виплачуватиме біженцям з України кошти за програмою «Сім'я 500 плюс». З суботи, 26 березня, на сайті ZUS з’явиться бланк заяви українською мовою. Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих на місяць на дитину. Про це повідомило місцеве видання polsatnews.pl.

«Заяву на отримання сімейної допомоги може подати особа, яка є громадянином України, перебуває у Польщі легально, має дитину (батьки або тимчасовий опікун), має українське громадянство і прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями. Також особа, яка має дитину (він/вона є її батьками або тимчасовими опікунами), народжену в Польщі від матері, яка є громадянкою України та чиє перебування в Польщі є законним, — йдеться у повідомленні видання. — Щоб подати електронну заяву на отримання 500 злотих, громадянин України повинен мати спеціальний номер PESEL, банківський рахунок у Польщі та польський номер телефону».

Крім того, 26 і 27 березня, ZUS влаштує спеціальну акцію «Вихідні для України». Завдяки їй у різних містах Польщі офіси закладу будуть відкриті для громадян України. Крім того, створять спеціальний пункт на Національному стадіоні у Варшаві.

Раніше повідомлялося, що польська авіакомпанія продаватиме українцям квитки з великими знижками.

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