Як оплачувати комунальні послуги та оренду за житло під час війни: поради експерта

Попри те, що Україна місяць живе в умовах війни, певні обов'язки мирного життя дають про себе знати. Наприклад, нагадування орендодавця про сплату за дім чи квартиру, або платежі за комунальні послуги. То ж як бути в цьому випадку, розповідає експертка.

— На час воєнного стану в Україні забороняється припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню через несплату або сплату не в повному обсязі. Крім того, нараховувати та стягувати штрафи, інфляційні нарахування, проценти річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасну та/або неповну сплату за житлово-комунальні послуги, — коментує юристка практики захисту бізнесуХристина Унгурян. — Тобто, навіть у разі несплати, комунальні та житлові служби не можуть припинити надавати послуги споживачам.

Це стосується всіх служб. Дозвіл на несплату тимчасовий і триватиме протягом дії воєнного стану. Як тільки ситуація в країні нормалізується, споживачам потрібно буде сплатити всі борги. Якщо у вас є можливість сплатити за газ, світло, воду чи вивіз сміття зробіть це просто зараз. Всі комунальні служби сумлінно продовжують працювати, ба більше, навантаження на них зросло у кілька разів. У багатьох населених немає газу, електрики, води або їх надають з перебоями. У такому випадку питання оплати ймовірно будуть вирішувати окремо — споживачів звільнять від оплати послуг, які вони не отримали.

— А що тоді з орендною платою за житло?

- Під час дії воєнного стану оплату за оренду квартири така ж, як і у мирний час. Тобто попри складну фінансову ситуацію, орендодавець має законне право вимагати у вас сплатити оренду. І відсутність у вас грошей не причина не оплачувати житло. Тут важливо прокомунікувати з вашим орендодавцем і домовитися про знижку чи відстрочення платежу на час війни.

Зовсім інша ситуація, коли орендар знімає житло в районах, де тривають активні бойові дії, що змусило його виїхати з квартири чи будинку. Цивільний кодекс України визначає, що помешкання (предмет оренди) має бути придатним для постійного проживання у ньому (ч. 2 ст. 812 ЦК України).Орендар має право вимагати зменшення плати або взагалі не платити за час, протягом якого він не міг користуватися житлом, через обставини поза його контролем (ч. 4, 6 ст. 762 ЦК України). Це положення дозволяє орендарю ініціювати внесення змін до договору щодо звільнення його від орендної плати або її зниження на час, коли житло неможливо було використовувати. Тут сміливо можна посилатися на реальні факти обстрілів, підривів житлових приміщень у вашому районі чи місті.

— А як бути з орендною платою за комерційні приміщення?

- Якщо орендується державне чи комунальне майно, Кабмін або орган місцевого самоврядування може ухвалити рішення про надання орендних знижок чи звільнення від орендної плати за договорами. Підстава — наказ орендодавця, прийнятий на підставі звернення орендаря, на якого вони поширюються. Наприклад, виконавчий комітет Тернопільської міськради ухвалив рішення щодо звільнення від орендної плати підприємців, які орендують приміщення комунальної власності.

Якщо орендується приватне комерційне майно, то орендар має право вимагати зменшення орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарювання (ч. 2 ст. 286 Господарського кодексу України). Безумовно, при укладенні договору оренди ніхто зі сторін не розраховував, що в Україні почнеться війна. Воєнна агресія рф в Україні і є тими обставинами, за які не відповідає орендар, але які повністю паралізували його господарську діяльність (тут йдеться про райони, де тривають бойові дії).

— Що тоді робити орендарю?

— Перегляньте договір оренди, зверніть увагу на цільове призначення приміщення, права та обов’язки сторін, відповідальність за невиконання зобов’язань. Повідомте орендодавця, що не можете використовувати приміщення за призначенням через війну. Домовтеся з орендодавцем про зміни умов договору щодо зменшення або суми орендної плати, або її відміни на час воєнного стану. Основним у питаннях можливості/неможливості виконання зобов’язань за будь-якими договорами є правильна комунікація. Звичайно, що орендодавець не надто зрадіє ситуації, коли його повідомлення про розрахунок за договором ігнорує чи критикує орендар. Раджу зв’язатися зі своїм орендодавцем, проговорити суперечливі моменти та пояснити, як саме на вас вплинула ситуація, що сьогодні має місце в Україні.

Нагадаємо, Кабмін затвердив програму допомоги вимушеним переселенцям, а ФОПам знову дозволили сплачувати податки через «Дію».

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