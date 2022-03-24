29.46 / 30.95 32.72 / 34.50
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Деякі українці отримали через війну право на дострокову пенсію: кого це стосується

16:52 24 березня 2022
Марина Лазебна

Особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для військовослужбовців із числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністерку Марину Лазебну.

У разі загибелі осіб, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їхніх сімей надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Окрім цього, особам, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.

Нагадаємо, що в Раді розроблено три законопроекти стосовно підвищення пенсій з втрати годувальника членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців. Комітет соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує ухвалити документ, запропонований Кабміном, але доповнити його нормами із двох інших депутатських ініціатив.

Фото Марини Лазебної із соціальних мереж

286

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Смерть від рук путінських убивць: у Маріуполі через бомбардування росіян загинули мати з дитиною та бабуся

Смерть від рук путінських убивць: у Маріуполі через бомбардування росіян загинули мати з дитиною та бабуся

як зберігати яйця

Будуть свіжими пів року: як без холодильника зберігати яйця та інші продукти

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

Олексій Суханов

«Підриватиму ворога, кидатися на нього з ножем»: Олексій Суханов записався в тероборону

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.