Деякі українці отримали через війну право на дострокову пенсію: кого це стосується

Особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для військовослужбовців із числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністерку Марину Лазебну.

У разі загибелі осіб, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їхніх сімей надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Окрім цього, особам, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.

Нагадаємо, що в Раді розроблено три законопроекти стосовно підвищення пенсій з втрати годувальника членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців. Комітет соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує ухвалити документ, запропонований Кабміном, але доповнити його нормами із двох інших депутатських ініціатив.

Фото Марини Лазебної із соціальних мереж

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