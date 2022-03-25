Аліменти не скасовуються: кому нарахують пеню на всю суму заборгованності

Через війну в Україні державні реєстри та система виконавчих проваджень не працюють. Тому виплати аліментів на дітей через державну виконавчу службу до стабілізації ситуації в країні неможливі. Лише в тих районах, де немає активних бойових дій та працівники служби можуть виконувати свої обов'язки, робота триває.

У період воєнного стану виконавці не можуть вчиняти будь-які дії щодо боржників — неплатників аліментів, зокрема: запроваджувати тимчасові обмеження через заборгованість за кілька місяців, шукати джерела надходження коштів боржника, накладати арешт на його рахунки, майно, видавати довідки про наявність заборгованості або прорахунок актуальної суми боргу. Зараз продовжують надходити аліменти тим, хто отримував їх прямо від роботодавця з заробітної плати платника аліментів.

— Складнощі з виплатою суми аліментів із заробітної плати можуть виникнути і через неявку працівника на роботу, — каже помічниця юриста практики судових спорів Дарія Палієнко. — На період мобілізації за працівником зберігається місце роботи, посада та середній заробіток. Якщо розміру заробітку достатньо для перерахування аліментів, вони сплачуються. Якщо грошей бракує, заборгованість буде накопичуватися, але без пені через форс-мажорні обставини — війну. Після скасування воєнного стану боржник повинен погасити всю суму. Якщо сплата аліментів припиняється, роботодавець має повідомити про це виконавцю протягом трьох днів, вказавши причину.

— А як тоді бути з відсутністю на роботі з поважних причин і без таких?

— Якщо йдеться про поважні причини (під час війни можуть виникнути різні ситуації, на які працівник вплинути не може: втрата зв'язку, тимчасова окупація, обстріли тощо), заборгованість по аліментах також буде нараховуватися. Однак проблему можна буде вирішити після відновлення зв'язку. Якщо виявиться, що працівник не прийшов на роботу без поважних причин і не повідомив про це, намагаючись навмисне уникнути додаткових витрат (зокрема, сплати аліментів), доведеться сплатити всю суму, а ще й пеню (1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, але не більше 100% заборгованості — ст. 196 Сімейного кодексу України). Ба більше, за ухилення від сплати аліментів на боржника можуть бути накладені тимчасові обмеження (на право виїзду за межі України, право керування транспортними засобами, право користування зброєю, право на полювання), штрафи або арешт майна.

Попри складні умови воєнного стану варто пам’ятати — судові рішення потрібно буде виконувати і заборгованості сплачувати. Незалежно від обставин люди повинні з розумінням поставитися до ситуації та виконувати свої обов’язки сумлінно, оскільки після нашої перемоги все одно доведеться відповідати за порушення.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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