Робота банків України у вихідні: у Нацбанку зробили важливе пояснення

Банки виконують свої обов'язки навіть за умов воєнного стану, надаючи українцям банківські послуги, зокрема у вихідні дні. Водночас відділення банків на вихідні здебільшого не працюють. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

В той же час в головному банку країни зазначили, що всі банківські установи підключені до системи електронних платежів Національного банку (СЕП) та мають можливість проводити платежі клієнтів у штатному режимі 23 години на добу та сім днів на тиждень, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Час проходження платежу від банку-відправника до банку-одержувача через СЕП у середньому становить трохи більше 20 хвилин.

Під час вихідних днів здебільшого не працюють лише банківські філії та відділення, водночас банки продовжують забезпечувати безперебійне проведення безготівкових розрахунків юридичних та фізичних осіб, а також роботу платіжної інфраструктури (зокрема pos-терміналів та банкоматів).

Також завдяки стабільній роботі банківської системи щодня у звичайному режимі відбуваються безготівкові розрахунки та операції за допомогою платіжних карток (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо).

Тобто клієнти банків можуть цілодобово та незалежно від вихідних днів проводити безготівкові розрахунки або у разі потреби знімати готівку у банкоматах. Крім того, банки підтримують роботу систем мобільного та інтернет-банкінгу, тому клієнти мають постійний дистанційний доступ до управління власними коштами, повідомили у НБУ.

«Банківська система злагоджено працює навіть у складних умовах воєнного стану. Ми вдячні працівникам банків за їхню самовіддану роботу. Вони роблять все, щоб українські громадяни, захисники, бізнес та держава мали можливість своєчасного доступу до особистих коштів та платіжних послуг цілодобово та без вихідних. Тому навіть у суботу та в неділю українці можуть робити платежі, отримувати пенсії та зарплату», — повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Нагадаємо, на період воєнного стану українські банки запровадили кредитні канікули, проте пробачення боргів чекати не варто.

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