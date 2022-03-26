Державна реєстрація юридичних осіб та ФОПів в умовах воєнного стану — як це зробити

Війна внесла суттєві корективи в життя кожного, не оминуло це й бізнес та неприбуткові організації, зокрема, їх реєстрацію. На час воєнного стану вільний доступ до ЄДР обмежено. Все для забезпечення достовірності та конфіденційності відомостей, що містяться реєстрах.

— Однак Міністерство юстиції дозволило проводити реєстраційні дії, що стосуються: створення благодійних організацій та громадських формувань та змін до відомостей про них, зміни керівника юридичної особи у зв’язку з його смертю, зміни місця перебування юридичної особи, — коментує помічник адвоката практики захисту бізнесу Андрій Івченко. — Державних підприємств, комунальних підприємств, а також акціонерних товариств, які є банками, зміни видів економічної діяльності фізичних осіб-підприємців, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Для того, щоб зареєструвати фізичну особу-підприємця, громадське формування чи юридичну особу, потрібно надіслати документи державному реєстратору на електронну пошту. Для підпису документів потрібно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Реєстрацію нині проводять лише державні реєстратори, визначені в Мін’юсті. Важливо, що в умовах воєнного стану повідомлення до органів статистики, податкової служби, пенсійного фонду мають бути подані заявником самостійно. Виписка про державну реєстрацію надійде на електронну пошту, з якої було подано звернення.

Попри перешкоди та труднощі, спричиненні війною, держава продовжує працювати, а всі охочі можуть законно почати займатися некомерційною діяльністю чи відкрити бізнес. Це дозволить поповнювати бюджет податками та підтримувати економіку.

Нагадаємо, на період воєнного стану українські банки запровадили кредитні канікули, проте пробачення боргів чекати не варто.

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