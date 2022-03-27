Матеріальна допомога переселенцям-пенсіонерам: що важливо знати

В Україні, де триває повномасштабна російська агресія, багато пенсіонерів вимушені були змінити місце свого проживання. Багатьох із них хвилює, чи не втратять вони пенсію, якщо стануть на облік як внутрішньо переміщені особи і подадуть заявку на виплату щомісячної допомоги у 2000 гривень. Telegram-канал «Пенсійний кур’єр відповідає» вважає їхні хвилювання безпідставними.

«Ця допомога надається як допоміжний соціальний захист для людей, які були вимушені покинути свій дім через воєнні дії. Вона виплачуватиметься додатково до пенсії, якщо переселенець — пенсіонер. Допомога надаватиметься за повний місяць, незалежно від дати звернення за нею. Якщо звернутись за цією виплатою в розмірі 2000 грн в останні дні березня, її можна отримати і за цей місяць», — йдеться в повідомленні каналу.

Як писали «ФАКТИ», днями Верховна Рада закріпила за добровольцями територіальної оборони особливий статус і вони можуть розраховувати на такі самі соціальні пільги, як учасники бойових дій. У разі отримання інвалідності під час несення служби в лавах ТрО добровольці рахуватимуться особами з інвалідністю внаслідок війни.

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