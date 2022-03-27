Як отримати компенсацію за зруйноване майно бізнесу під час війни: Кабмін ухвалив рішення

Російські літаки бомблять наші міста та селища, а ракети потрапляють не лише у будинки, об’єкти військової інфраструктури, але і склади, де зберігаються харчові продукти, чи ТРЦ з одягом та іншими товарами. Що потрібно робити та які документи мати, щоб претендувати на компенсацію втраченого нерухомого майна, товарів та упущеної вигоди?

— 20 березня Кабмін ухвалив перший нормативно-правовий документ стосовно визначення шкоди від дій РФ (Постанова від 20 березня 2022 р. № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації», — пояснює керівниця практики захисту бізнесу Ангеліна Климчук. — Проте нині ще немає жодних методик, які саме документи мають бути у постраждалих підприємців.

А що варто зробити вже про всяк випадок? Усі документи на нерухомість мають бути у доступі в уповноважених осіб (витяг про право власності на нерухоме майно, технічний паспорт на приміщення, договір оренди приміщення). Доказами, що підтверджують наявність у вас певного майна на балансі може бути: балансова довідка підприємства, електронні відомості з бухгалтерських програм (у більшості випадків — «1С: Підприємство»), інвентаризаційна відомість. Якщо ви орендар, який робив ремонт в орендованому приміщенні, необхідно мати документальні докази таких витрат (наприклад, договори оренди, підряду з виконавцями, докази сплати за будівельні матеріали).

Якщо пошкоджено також товар, який мали продати, то про його наявність можуть підтвердити: договори постачання з контрагентами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, електронні відомості з бухгалтерських програм (у більшості випадків — «1С: Підприємство»). Документами, які підтверджують наявність збитків та/чи неможливість вести господарську діяльність із причин, зокрема, військових дій є документи, що підтверджують форс-мажорні обставини, видані Торгово-промисловою палатою України. Надалі для встановлення розміру завданої шкоди та неотриманого прибутку можна провести судову експертизу, зокрема, у межах кримінального провадження.

— Що робити за фактичних обставин?

- Якщо у приміщенні пожежа або ж він перебуває в аварійному стані — зверніться до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Її представники мають зафіксувати наслідки пожежі/аварійного стану приміщення, скласти акт, копію залишити уповноваженій особі.

Якщо це неможливо, про що свідчить досвід — уповноважена особа може самостійно обстежити та зафіксувати, обов'язково долучивши свідків (щонайменше 2-х, також необхідно записати їхні паспортні дані, аби уникнути неприємностей у майбутньому). Фіналізуйте обстеження актом, додатково долучіть письмові пояснення свідків. Самостійно зробіть фото/відео стану вашого майна, пошкодженого товару та техніки. Зазначте дату, час, місце та автора зйомки, а також мету. Зверніться до правоохоронців, надайте всі зібрані вами докази та подайте заяву про злочин за ст. 438 Кримінального кодексу України. Обов'язково візьміть витяг з ЄРДР про підтвердження прийнятої заяви. Залиште відповідну заявку на офіційному вебпорталі https://damaged.in.ua/.

Наразі важливо сконцентрувати увагу не лише на нерухомому майні, зокрема, бізнесу, але і порушенні його прав на провадження нормальної господарської діяльності. Йдеться про неможливість реалізації товару через його псування, що призводить не лише до необхідності покриття збитків на закупівлю сировини чи товару, але і упущену вигоду — тобто недоотриманий дохід від продажу такої продукції. Бо її, у кращому разі, просто утилізують, або ж вона буде знищена російськими снарядами.

На фото: Зруйнований в результаті обстрілу ТРЦ Retroville у Києві. Фото: Aris Messinis

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