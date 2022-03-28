Українцям збільшили пенсії: на яке підвищення можна розраховувати

Після індексації пенсій, проведеної 1 березня, приблизно десять мільйонів наших співгромадян почали отримувати підвищені пенсії. Про це повідомила голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.

Зазначається, що внаслідок додаткових пенсійних гарантій 660 тис. осіб отримали щомісячну доплату у розмірі 135 грн (українці, пенсії яких не підпадають під індексацію). Доплату до мінімальної пенсійної виплати у розмірі 2100 грн. отримали 1,05 млн. пенсіонерів, у розмірі 2300 грн. — ще 1,33 млн. У середньому ж збільшену пенсію отримали близько 10 мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.

Також Лазебна повідомила результати індексації «військових» пенсій. Середній розмір підвищення для цієї категорії становив 787 гривень.

Крім цього, було збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою. Перерахунок пенсій проведено 4 тис. 125 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а середній розмір підвищення становив 790 гривень.

Нагадаємо, раніше експерти розкрили нюанси розрахунку трудового та страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії у 2022 році.

488

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter