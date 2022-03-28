Повне забезпечення, відпустка та медична допомога: які права та пільги передбачені для мобілізованих українців

Держава гарантує військовослужбовцям не лише достатнє матеріальне (продовольче, речове) та грошове забезпечення, але й подальші пільги і преференції. Їх перелічили експерти ресурсу Армія Інформ.

Грошове забезпечення

В умовах воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським виплачується додаткова винагорода розміром 30 000 грн у розрахунку на місяць, а тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях або забезпечує проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — 100 тисяч гривень у розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях і заходах.

Демобілізовані особи отримують одноразову грошову допомогу у розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення, а сім’ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога розміром 15 млн гривень.

Відпустки

Під час воєнного стану військовослужбовцям надаються відпустки:

за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду, але не більше ніж 2 доби в один кінець;

за станом здоров’я у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарняної комісії.

Гарантії працевлаштування

Мобілізовані мають право на збереження місця роботи, посади, середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Для підтримки бізнесу передбачене звільнення ФОП, які призвані під час мобілізації, від сплати єдиного соціального внеску. Підставою для такого звільнення є заява та копія військового квитка або копія іншого документа із зазначенням даних про призов, які ФОП повинен подати до податкового органу протягом 10 днів після демобілізації.

Також у разі непровадження мобілізованими ФОПами підприємницької діяльності в період проведення мобілізації нарахування податків і зборів не здійснюється.

Виплата військової пенсії

Особам, які отримують військову пенсію, у разі призову на військову службу під час мобілізації виплата пенсій не припиняється. Після звільнення зі служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років (ч. 3 ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Звільнення від штрафних санкцій за кредитами

Штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються мобілізованим, які брали або беруть участь у бойових діях.

Також мобілізовані особи в разі наявності підстав можуть отримати статус учасника бойових дій, який надаватиме пільги та гарантії, передбачені ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інших нормативно-правових актах, зокрема пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд, санаторно-курортне лікування, отримання земельних ділянок, житла тощо.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні відбулася індексація вже призначених «військових» пенсій. Середній розмір підвищення для цієї категорії пенсіонерів склав 787 гривень.

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