Переселенці зможуть зареєструватися через «Дію»: названо дату початку виплат

Українці, які через війну були вимушені покинути домівки та стати переселенцями, зможуть подати заявку через «Дію» на отримання державної допомоги.

Така можливість подавати звернення онлайн щодо обліку ВПО та на отримання допомоги на проживання через Портал «Дія» з'явиться протягом кількох днів, повідомляють у Мінсоцполітики.

«Довідки внутрішньо переміщеним особам вже мають можливість видавати не тільки органи соціального захисту населення РДА та міста обласного значення, але й уповноважені особи територіальних громад та ЦНАПів, що запобігатиме утворенню черг та спрощує процедуру реєстрації», — йдеться у повідомленні.

А міністерка соцполітики Марина Лазебна повідомила, що виплати ВПО розпочнуться 14 квітня, до цього часу можна подавати заявки та реєструватися, аби отримати гроші за березень.

Розмір виплати — 2 тисячі гривень. По 3 тисячі отримуватимуть діти та люди з інвалідністю.

Заявку на отримання допомоги можуть подавати й пенсіонери — це не позначиться на виплати пенсій цій категорії громадян.

Фото Pixabay

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