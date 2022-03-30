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Гроші

Безвідсоткові кредити для українського бізнесу: хто може отримати

15:52 30 березня 2022
гроші для бізнесу

Для підтримки бізнесу під час війни уряд розширив державну програму «Доступні кредити 5−7-9%». Розповідаємо детальніше, кого це стосується та на що вплине.

— Це державна програма, яка передбачає кредити для розвитку українського бізнесу, реалізує її Фонд розвитку підприємництва. Вона співпрацює з близько 40 відомими банками, координується Міністерством фінансів України, надала 34 370 кредитів на 88,1 млрд грн за останні два роки, майже 50% отримав бізнес у сфері сільського господарства, — пояснює юристка практики захисту бізнесу Христина Унгурян. — Зміни стосуються сільськогосподарських товаровиробників, зокрема сімейних фермерських господарств (ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства України»). Йдеться як про юридичних осіб, так і про фізичних осіб-підприємців, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, розведення, вирощування, вилов риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробка на власних чи орендованих потужностях. Переробка власновиробленої сировини на давальницьких умовах (домовленості між замовником і виробником), операції з постачання сировини. Сільськогосподарські товари/послуги мають становити не менше 75% від всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних податкових періодів.

Кого це стосується та що передбачають нововведення?

— Претендувати на кредит можуть середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро та великі підприємства з річним доходом понад 50 млн євро незалежно від кількості співробітників. Відсоткова ставка — 0% річних. Максимальна сума кредиту збільшена з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов'язаних компаній. Термін кредиту — 6 місяців. Він надається на придбання сільськогосподарської техніки, на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів. Розмір кредитної гарантії — 80% від суми кредиту суб'єкта мікро-, малого та середнього підприємництва (крім суб'єктів великого підприємництва). Кредитні гарантії надаються підприємствам, які не мають достатньо майна, щоб закласти, або мають підвищені кредитні ризики. Їх надають виключно у поєднанні з підтримкою у вигляді компенсації процентів за кредитами, які відповідають вимогам програми. Термін подання заявки на участь у програмі — до 31 травня 2022 року.

Що зміниться для бізнесу?

— Програма розширена на середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро та на великі підприємства з річним доходом понад 50 млн євро незалежно від кількості співробітників. Максимальна сума кредиту збільшена з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов'язаних компаній. Відсоткова ставка — 0% річних протягом періоду воєнного стану та одного місяця після його припинення. Та 5% річних після завершення вказаного вище періоду і до кінця строку кредиту.

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив перший нормативно-правовий документ стосовно визначення шкоди від дій рф для бізнесу, щоб люди могли потім отримати компенсацію за зруйноване під час війни майно.

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