Державна допомога безробітним українцям під час війни: як оформити та які виплати можна отримати

Кабмін оновив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплати допомоги з безробіття під час війни. Тепер українці, які втратили роботу та перебувають на території бойових дій, можуть і надалі ставати на облік. Реєстрація доступна онлайн.

— Щоб отримати допомогу з безробіття, громадяни можуть подати заяву про надання статусу безробітного онлайн через портал «Дія». Також можна звернутися до будь-якого іншого центру зайнятості, розташованого не на території бойових дій, та подати заяву особисто, — каже помічниця адвоката практики судових спорів Олександра Вергелес. — Для отримання статусу безробітного онлайн слід мати кваліфікований е-підпис для входу через портал «Дія» та завантажити мобільний додаток. Заповнити заяву, відповідаючи на запитання в анкеті. Вибрати зручний для вас центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Ввести номер соціального рахунку в Ощадбанку та обрати періодичність отримання виплат. Якщо рахунок не відкрито, це потрібно зробити протягом 10 днів з моменту реєстрації. Завантажити необхідні документи: паспорт, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту та інші. Протягом 30 днів з моменту реєстрації заяви необхідно надати у вибраний вами центр зайнятості оригінал документів про освіту, трудову книжку. Якщо через бойові дії ви прийти не можете, строк може бути збільшено. Щоб не втратити право на виплати, потрібно підтверджувати намір перебувати у статусі безробітного що 30 днів. Про це можна сповістити особисто, телефоном чи поштою. Якщо ви не підтвердите цю необхідність, реєстрація статусу безробітного може бути припинена.

Як будуть здійснюватися виплати та в якому розмірі?

— В областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, гроші сплачуватиме Ощадбанк на банківський рахунок заявника або через міжнародну платіжну систему My Transfer. Якщо протягом 60 календарних днів з дати зарахування допомоги з безробіття одержувач не звернувся в Ощадбанк за переказом через My Transfer, кошти повернуться державі. Безробітні особи, чий страховий стаж становить щонайменше 6 місяців, мають право на грошову допомогу. Її розмір визначається у відсотках до середньої заробітної плати і залежно від страхового стажу: до двох років — 50%, від двох до шести років — 55%, від шести до 10 років — 60%, понад 10 років — 70%. Цьогоріч максимальний розмір допомоги з безробіття буде становити 9 924 гривні. Якщо страховий стаж менше 6 місяців або особу було звільнено, наприклад, через грубе порушення трудової дисципліни або прогул, чи особа нещодавно закінчила навчання у закладі освіти, тоді розмір допомоги з безробіття буде мінімальний — 650 гривень на місяць.

Яка тривалість виплат?

— Допомогу по безробіттю можуть виплачувати не довше ніж 360 календарних днів протягом 2 років підряд. Однак є особливості (зокрема, причина звільнення з останнього місця роботи), які впливають на тривалість надання фінансової допомоги безробітним. У період війни питання втрати роботи та заробітку є нагальним для багатьох людей. Центр зайнятості у багатьох випадках допомагає знайти нове місце роботи на відносно мирній території. Можливість отримати статус безробітного через портал «Дія» є зручною та необхідною функцією, враховуючи війну та вимоги ринку праці.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов про виплати пенсії та грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, які передбачають, що для призначення пенсій особиста присутність людини не є обов'язковою.

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