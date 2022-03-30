Проблеми із поверненням ПДВ експортерам під час війни: ЗМІ розповіли про роль Гетманцева

На тлі занепаду економіки країни відновлюються старі податкові схеми, авторство яких приписують голові Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данилу Гетманцеву. Про це пише видання «Дело».

За даними видання, одразу кілька асоціацій експортерів на внутрішніх нарадах почали обговорювати невчасне відшкодування ПДВ під час війни. Як пише «Дело», останні 3 місяці держава нібито з подачі податкового комітету Ради та його керівника Данила Гетманцева різко почала затримувати виконання своїх зобов'язань.

«Так, у січні було затримано відшкодування майже 2 млрд грн із поточної заявки, а у лютому, ще до початку бойових дій, бізнес отримав від податківців неофіційне повідомлення, що із заявки в обсязі понад 20 млрд грн буде повернено лише 13 млрд грн», — додав співрозмовник видання. За його словами, було поставлено питання про те, чому так сталося. На що відповіли, що це пов'язано із необхідністю додаткової перевірки вже сформованих заявок.

«Це дивно, адже, за заявами самих податківців та керівництва податкового комітету, сьогодні в системі електронного адміністрування ПДВ взагалі має бути відсутнім фіктивний податковий кредит», — каже інсайдер видання.

У статті нагадали, що наприкінці 2021 року Гетманцев потрапив у гучний скандал, пов'язаний з ручним блокуванням десятків тисяч податкових накладних у великих експортерів, серед яких найбільші аграрні та виробничі компанії. Тоді він виправдовувався, що йшлося про перегини на місцях і що насправді це недобросовісні платники податків та учасники скруток намагаються врятувати свої схеми. Водночас ЗМІ рясніли повідомленнями, згідно з якими саме сам Гетманцев нібито став у цей період негласним «куратором» цих «скруток».

Зокрема, за словами екссекретаря РНБО Олександра Данилюка, Гетманцев встановив «доглядачів» за податковою та митницею, а також неформальні нормативи для підприємств щодо їх податкового навантаження та критеріїв визнання ризиковими. Невиконання цих критеріїв у результаті веде до блокування діяльності компанії: якщо навантаження менше за 1,5% - ризиковість присвоюється «автоматично». Гетманців усе заперечував.

З початком війни систему електронного адміністрування ПДВ виключили офіційно та відновили стягнення та управління податком у ручному режимі.

«Як наслідок, за наявними у бізнесу даними, у березні обсяги заявленого до відшкодування ПДВ перевищили обсяги, задекларовані до сплати (17 млрд грн заявлено до відшкодування, і лише 14 млрд грн — до сплати), чого в принципі не може бути за нормального адміністрування та може свідчити лише про застосування масштабних схем формування фіктивного податкового кредиту», — цитує «Дело» співрозмовника з бізнес-асоціації.

«Непрозорий механізм відшкодування ПДВ та його несвоєчасне повернення призводить до того, що експортери не зможуть як своєчасно розраховуватися зі своїми постачальниками, так і повноцінно здійснювати власну діяльність через брак оборотних коштів, що спричиняє остаточне придушення ділової активності, яка й так істотно скорочено через війну», — додає він.

Як пише «Дело», під час війни підтримка бізнесу має бути безумовною, а пов'язані з цим процедури — максимально спрощеними та прозорими.

«Залишилося з'ясувати, чи знайдеться політична воля для притягнення таких, як Гетьманцев, до відповідальності за спроби нажитися на бізнесі, який ледве зводить кінці з кінцями і при цьому залишається надійним хребтом для всієї української економіки», — ставить запитання видання.

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