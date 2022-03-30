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Пенсії українцям за квітень: стала відома ситуація із виплатами у «складних» регіонах

19:57 30 березня 2022
Пенсії українцям за квітень: стала відома ситуація із виплатами у «складних» регіонах

Наприкінці березня «Укрпошта» розпочала виплати пенсій за квітень у всіх регіонах України, включаючи складні райони Луганської, Херсонської, Чернігівської, Сумської та інших областей, що опинилися під тимчасовою окупацією або ж в епіцентрі бойових дій.

Про це повідомила прес-служба оператора .

В «Укрпошті» зазначили, що всі клієнти отримують пенсійні та грошові виплати адресно та готівкою.

«Якщо людина змінила місце проживання, у компанії працює механізм переадресації виплат на будь-яке інше доступне відділення. Для цього треба звернутися до контакт-центру „Укрпошти“ або Пенсійного фонду та вказати дані вашого нового місця розташування», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо пенсіонер, який раніше отримував пенсію у банку, на даний час не має доступу до банківського відділення, він може звернутися до Пенсійного фонду України для отримання пенсії у найближчому відділенні «Укрпошти» або ж передати заяву через листоношу, або в будь-якому поштовому відділенні.

Нагадаємо, напередодні уряд України спростив і процедуру оформлення пенсії, щоб присутність заявника не була обов'язковою.

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