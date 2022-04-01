Розмір пенсії: за які роки робочого стажу можна брати зарплату для розрахунку суми виплат

У зв'язку з тим, що пенсійне законодавство нашої країни неодноразово зазнавало змін, багатьох українців передпенсійного віку цікавить питання, які роки робочого стажу можна враховувати для обчислення пенсії. Про це пише видання «На пенсії» .

За словами експерта з пенсійної справи Сергія Коробкіна, може враховуватись заробітна плата за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії.

Крім того, за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців поспіль до зазначеної дати. Цей період також враховується, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців. Ця норма передбачена статтею 40 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Розраховується ж пенсія за багатьма відомою формулою: середня зарплата по країні за три роки, що передують року призначення пенсії, множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати та на коефіцієнт стажу.

І якщо коефіцієнт стажу прорахувати легко (скільки стажу, такий приблизно і відсоток пенсії від зарплати), то визначення індивідуального коефіцієнта зарплати — це скрупульозна процедура. Зазвичай вона проводиться в автоматичному режимі за допомогою спеціальної комп'ютерної програми (потрібно вирахувати індивідуальний коефіцієнт зарплати за місяць за всі роки, що беруть участь у розрахунку, та вивести середнє значення).

Нагадаємо, з недавнього часу бійці загонів територіальної оборони були зрівняні у правах із військовослужбовцями та отримали право на дострокову пенсію.

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