Розмір пенсії: за які роки робочого стажу можна брати зарплату для розрахунку суми виплат
У зв'язку з тим, що пенсійне законодавство нашої країни неодноразово зазнавало змін, багатьох українців передпенсійного віку цікавить питання, які роки робочого стажу можна враховувати для обчислення пенсії. Про це пише видання «На пенсії» .
За словами експерта з пенсійної справи Сергія Коробкіна, може враховуватись заробітна плата за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії.
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Крім того, за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців поспіль до зазначеної дати. Цей період також враховується, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців. Ця норма передбачена статтею 40 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Розраховується ж пенсія за багатьма відомою формулою: середня зарплата по країні за три роки, що передують року призначення пенсії, множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати та на коефіцієнт стажу.
І якщо коефіцієнт стажу прорахувати легко (скільки стажу, такий приблизно і відсоток пенсії від зарплати), то визначення індивідуального коефіцієнта зарплати — це скрупульозна процедура. Зазвичай вона проводиться в автоматичному режимі за допомогою спеціальної комп'ютерної програми (потрібно вирахувати індивідуальний коефіцієнт зарплати за місяць за всі роки, що беруть участь у розрахунку, та вивести середнє значення).
Нагадаємо, з недавнього часу бійці загонів територіальної оборони були зрівняні у правах із військовослужбовцями та отримали право на дострокову пенсію.454
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