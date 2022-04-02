Як переселенцям отримати матеріальну допомогу від держави через «Ощадбанк»: покрокова інструкція

Вимушені внутрішні переселенці, які зможуть оформити свій статус і через портал «Дія», для отримання допомоги від держави можуть оформити картку «Ощадбанку» у найближчому відділенні.

Як повідомляє «Пенсійний кур'єр», спочатку потрібно отримати довідку внутрішньо переміщеної особи та подати заявку на отримання допомоги, в якій слід вказати IBAN код рахунку.



Як дізнатися IBAN власникам картки «Ощадбанку»:

в Ощад 24/7 в розділі «Карти та рахунки» натиснути на назву вашого рахунку (наприклад, Зарплатний UAH), а потім вибрати вкладку «Інформація»;

у додатку «Мобільний Ощад» у розділі «Продукти» натиснути на назву вашого рахунку (наприклад, Зарплатний UAH), потім вибрати праворуч «Налаштування картки» та «Реквізити для поповнення картки»;

у чат-боті «Ощада» у Telegram (@Oschadbot) або Messenger («Ощадбанк чат-бот») вибрати «Головне меню» — «Мої рахунки» — «Картка» — «Реквізити»;

у відділенні банку отримати довідку із реквізитами рахунку.

Виплати здійснюються щомісяця з моменту звернення і протягом протягом воєнного стану плюс ще один один місяць після його припинення чи скасування.

Якщо заяву подано до 14 квітня, то допомогу нарахують і за березень.

Нагадаємо, що держава виплачує ВПО по 2 тисячі гривень щомісяця і по 3 тисячі гривень на дитину та людям з інвалідністю.

Фото Pixabay

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