В Україні змінять правила отримання пенсії по втраті годувальника: що у них буде нового

В Україні вирішили, що студенти денної форми навчання можуть отримувати пенсію по втраті годувальника без довідки з навчального закладу. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, згідно з яким дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі навчання в установах професійної, професійної вищої та вищої освіти, пенсія у разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки навчального закладу .

За словами міністра, у найближчі місяці близько 10 тисяч дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника, досягнуть повноліття, але продовжать навчання у закладах професійної та вищої освіти. Вони мають право продовжувати отримувати цю пенсію. Але для цього потрібно надати довідку з навчального закладу. Також, на жаль, через військові дії, одержувачів пенсії у разі втрати годувальника може стати більше, у тому числі серед дітей віком від 18 до 23 років. Призначатимуться нові пенсії. Для їхнього призначення також потрібна відповідна довідка.

«Зрозуміло, зараз отримати таку довідку часто фізично неможливо або її отримання є зайвим ризиком для дитини. Тому ми розробили рішення, згідно з яким дітям, у яких загинули батьки або інші годувальники, пенсія при втраті годувальника призначатиметься, а її виплата триватиме після досягнення повноліття без такої довідки. Пенсійний фонд України самостійно отримуватиме дані про навчання на денній формі у 2022 році з Єдиної державної електронної бази з питань освіти», — заявила Марина Лазебна.

Відповідне рішення поширюється на призначення та виплату пенсії при втраті годувальника відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Нагадаємо, 24 березня Рада затвердила закон про особливі пенсії щодо втрати годувальника для сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та ветеранів військової служби. З 1 липня 2022 року такі пенсії батькам (одному з батьків), дружинам (подружжю) загиблих або померлих захисників України становитимуть 70% грошового забезпечення (заробітної плати) на кожного члена сім'ї.

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