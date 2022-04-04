Перерахують у квітні, але виплатять у липні: в Україні підвищать пенсії 2,5 млн осіб

У березні 2022 року було проведено індексацію виплат пенсіонерам, а у квітні, згідно із законом, намічено перерахунок пенсій людям, які після досягнення пенсійного віку продовжили працювати.

Як пише видання «На пенсії», виплати підвищать людям, які мають не менше 24 місяців страхового стажу з моменту призначення пенсії. Перерахунок відбудеться автоматично — звертатися нікуди не потрібно. Розмір збільшення залежатиме від одержуваної зарплати та стажу. Очікується, що підвищення виплат торкнеться 2,5 млн. пенсіонерів.

Проте самі надбавки будуть виплачені лише у липні, коли дані про стаж отримає Пенсійний фонд. Тобто фактично пенсії зростуть влітку, але перерахунок відбудеться у квітні.

За даними видання, такий план було озвучено в уряді на 2022 рік і поки що від нього ніхто не відмовлявся.

Раніше уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, згідно з яким дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі в установах професійної, професійної вищої та вищої освіти, пенсія у разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки навчального закладу .

Фото Pixabay

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