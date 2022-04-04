Гроші чи метри: як українцям компенсуватимуть зруйноване окупантами житло

Українцям, чиї будинки було зруйновано або пошкоджено внаслідок російської агресії, обіцяють компенсувати збитки.

За словами голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, у разі пошкодження (руйнування) квартири підписуватимуть тристоронній договір між власником нерухомості, забудовником та органом місцевого самоврядування: забудовник будує, держава фінансує, громадянин отримує житло.

Власники приватних будинків (житлових, дачних, садових) зможуть отримати компенсацію грошима, але їх можна буде витратити лише на відновлення будинку, а не на інші цілі.

Якщо пошкоджено спільну власність багатоквартирного будинку (сходи, теплопункти, ліфти), то, наприклад, ОСББ може отримати компенсацію та самостійно відновити зруйноване. Кошти також не можна буде витрачати на інші цілі — лише на ремонт.

Раніше юристка практики судових суперечок Юлія Рябець дала поради про те, як отримати компенсацію та повідомила про сайт, де збираються дані щодо збитків.

Фото зі сторінки ГУНП у Київській області у соцмережах

509

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter