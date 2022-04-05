Відкрито зробити неможливо: Шмигаль розповів, чи виплачуються пенсії на тимчасово окупованих територіях

Українські пенсіонери, які опинилися на захоплених ворогом територіях, хотіли б знати, чи не забув про них уряд, і що буде з пенсіями, які їм належать — чи є надія їх отримати після нашої перемоги.

Частково сумніви спробував розвіяти прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю НВ.

За його словами, навіть у Херсоні, Бердянську та інших тимчасово зайнятих ворогом містах пенсії продовжують виплачувати на картки, оскільки банківська система країни встояла і продовжує справно функціонувати.

«Там, де ми можемо платити на карти, простіше: у людини є картка, ми на неї перераховуємо. Коли люди не мають карти, коли пенсію привозила „Укрпошта“, там є проблема», — визнає глава Кабміну.

За його словами, держава намагається доставляти готівку до тих міст і селищ, які опинилися під окупацією, або в оперативному оточенні. Але це дуже складно технічно та несе ризики для тих людей, які здійснюють таку роботу.

«Відкрито зробити це неможливо, це йде неофіційним закритим способом. Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям», — запевнив Денис Шмигаль.

Іншими словами, зараз головне завдання пенсіонерів — вижити в складних умовах війни, а гроші, які їм належать, будуть обов'язково виплачені, але вже після повернення наших територій в Україну.

Нагадаємо, у квітні 2022 року пенсії підвищать 2,5 млн українських пенсіонерів, які продовжили працювати після досягнення пенсійного віку.

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