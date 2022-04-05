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Зеленський підписав закон про «нульове розмитнення» авто: за що можна буде не платити

18:11 5 квітня 2022
Ввезення авто

У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав черговий закон воєнного часу — «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану».

Закон був ухвалений Верховною Радою ще 25 березня і набуває чинності в день його публікації в офіційній пресі, що може статися 6−8 квітня 2022 року.

Цей документ передбачає звільнення на час воєнного стану від ввізного мита, акцизу та ПДВ усіх імпортних товарів, включаючи транспортні засоби. За новою схемою можуть ввозити з-за кордону автомобілі для особистого використання всі громадяни країни. Це стосується як нових, так і старих машин.

Втім, зовсім уникнути видатків при розмитненні автомобіля українцям не вдасться. Зокрема, потрібно буде сплатити 3−5% вартості машини до Пенсійного фонду. Також необхідно пройти сертифікацію, отримати номерний знак та свідоцтво про реєстрацію. У будь-якому випадку це буде набагато дешевшим, ніж раніше.

Дія цього закону поширюється на:

  • легкові автомобілі;
  • вантажівки;
  • мікроавтобуси (пасажиромісткістю 10 осіб і більше);
  • мотоцикли;
  • причепи та напівпричепи.

При цьому легкові машини повинні відповідати екологічному стандарту не нижче «Євро-2», а вантажні та автобуси — стандарту не нижче за «Євро-5».

Підтвердження цих стандартів має бути у сертифікаті відповідності, необхідному при державній реєстрації автомобіля у Сервісному центрі МВС.

Закон набуде чинності після публікації у парламентській газеті «Голос України».

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