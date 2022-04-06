У восьми областях України запустили спеціальний механізм виплати пенсій, допомоги та субсидій: як отримати гроші

Щоб забезпечити виплати у квітні пенсій, у тому числій й мешканцям районів зі складною ситуацією, людям з окремих міст та районів, де через активні бойові дії органи соціального захисту населення не мали змоги працювати, уряд запровадив спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати грошових допомог, пільг та субсидій.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, у квітні такий механізм буде застосовано у окремих містах і районах 8 областей. Зокрема:

• Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та міста Вугледар і Маріуполь;

• Запорізька область: Васильківський, Мелітопольський, Пологівський та Бердянський райони та міста Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Токмак;

• Київська область: Бучанський та Вишгородський райони і міста Буча, Ірпінь, Славутич;

• Луганська область: всі міста і райони;

• Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;

• Харківська область: більшість районів і міст області;

• Херсонська область: Високопільський район;

• Чернігівська область: всі міста і райони.

В цих містах і районах відбувається централізоване нарахування грошових допомог, пільг та житлових субсидій. Після цього Мінсоцполітики спрямує необхідне фінансування до «Ощадбанку», який забезпечить перерахування виплат людям.

Ощадбанк здійснюватиме це наступним чином:

• Тим громадянам, які одержували виплати на банківські рахунки, просто перерахує на них кошти.

• Тим громадянам, які отримували виплати через «Укрпошту», «Ощадбанк» здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER» (МІЙ ТРАНСФЕР). Для того, щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та індивідуальним податковим номером до будь-якого відділення «Ощадбанку» на території України.

Громадяни, які не встигли отримали свої виплати за березень через переказ, мають можливість це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. У березні воно відбулося 18 числа.

Також можна зателефонувати на «гарячу лінію» «Ощадбанку» та перенаправити переказ до іншого банку, в якому людині зручно отримати виплату.

Навіть якщо отримувач не звернеться за переказом протягом двох місяців, то всі належні суми будуть йому виплачені у наступних виплатних періодах.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що у тимчасово зайнятих ворогом містах пенсії продовжують виплачувати на картки, оскільки банківська система країни встояла і продовжує справно функціонувати. Держава намагається доставляти готівку до тих міст і селищ, які опинилися під окупацією, або в оперативному оточенні — це відбувається у неофіційний закритий спосіб.

Фото Pixabay

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