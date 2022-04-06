Компенсація за зруйноване майно: як виплачуватимуть і хто отримає насамперед

У парламенті зареєстрували законопроект, яким запропоновано встановити механізм компенсацій збитків, завданих державі та громадянам під час російської агресії, починаючи з 2014 року.

Як повідомляє finance.ua, на даний момент збитки України склали майже 565 млрд доларів. З цієї суми 90,5 млрд. доларів — це втрати українців, а 80 млрд. — це втрати компаній. При цьому щодня ці суми зростають.

Проектом закону пропонують створити Державний реєстр майна, яке було знищено, пошкоджено або втрачено внаслідок збройної агресії росії з початку тимчасової окупації Криму та частин Донецької та Луганської областей. У документі передбачається два види компенсацій — первинна та повна.

Перша — на відновлення зруйнованого житла, лікарень, садків, шкіл, фінансування — за рахунок українського бюджету. Друга — за рахунок репарацій та інших стягнень із російської федерації.

Право на повну компенсацію мають усі постраждалі незалежно від отримання або неотримання первинної компенсації.

Право на компенсацію за втрачене, пошкоджене або знищене майно мають постраждалі фізичні особи, їхні спадкоємці та юридичні особи щодо майна, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (нині це 124 050 грн). Вартість майна визначається на дату оформлення права власності або на дату останньої грошової оцінки.

У виплатах можуть відмовити:

тим, хто перебуває під економічними санкціями,

громадянам росії,

фірмам з власниками під санкціями, компаніям, які не розкрили своїх бенефіціарів або такі власники перебувають у росії чи білорусі.

Росіяни можуть розраховувати на компенсації, якщо у них є нагороди за заслуги перед Україною, вони публічно засуджували рф з 2014 року і не були чиновниками країни-окупанта.

Механізм наступний:

подання заяв на компенсацію через «Дію» (подавати можуть також спадкоємці);

дані заносять у спеціальний реєстр;

проводять обстеження пошкодженого та знищеного майна, та фіксують факт його втрати;

у Кабміні визначать розмір та форму компенсації, граничні виплати за первинною компенсацією для фізичних осіб та для компаній;

додатково визначать порядок черговості виплат.

Для підтвердження права власності потрібно буде подати копію паспорта та ІПН, копію права на нерухомість, копію з ЄРДР про відкриття кримінального провадження. Також не будуть зайвими фото та відео зруйнованого будинку, контакти свідків та інші можливі свідчення. Така заява подається під час дії воєнного стану та через три роки після його скасування.

Згідно із законопроектом, виплачувати компенсації планують у такій послідовності:

насамперед первинну компенсацію отримають учасники бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок війни, їхні спадкоємці, сім'ї загиблих захисників;

у другу чергу первинна компенсація виплачується учасникам бойових дій та їхнім спадкоємцям;

у третю чергу первинна компенсація виплачується вразливим категоріям громадян України та їхнім спадкоємцям. Список уразливих груп окремо складатиме Кабмін;

у четверту чергу первинна компенсація виплачується решті українців та їхнім спадкоємцям;

у п'яту чергу первинна компенсація виплачується іноземцям чи особам без громадянства та їхнім спадкоємцям.

Раніше очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявляла, що українці можуть отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло метрами чи грошима.

Фото зі сторінки президента України Володимира Зеленського у соцмережах

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