Як людям, які приймають у себе переселенців, отримати компенсацію від держави: покрокова інструкція

Українці, які приймають у себе внутрішньо переміщених осіб, можуть отримувати від держави компенсацію.

Як поясняють у «Безоплатній правовій допомозі», йдеться про ВПО, які були вимушені покинути домівки через війну і не отримують щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Спочатку тим, хто приймає біженців, необхідно:

Подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через вебсайт «Прихисток» (https://prykhystok.gov.ua/) про готовність прийняти у себе переселенців.

Не пізніше наступного дня з дня розміщення ВПО звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування із заявою (заповнюється на місці), у якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та до якої додаються копії документів, що посвідчують їхні особи.

З собою необхідно мати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

реквізити банківського рахунку для перерахування суми компенсації;

документ, що підтверджує право власності на житло;

довідки про відсутність заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги (газ, електроенергія, водопостачання, теплопостачання, вивіз сміття, обслуговування прибудинкової території тощо).

Звертається увага на те, що компенсація надається щодо ВПО, які перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року.

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Для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення заяву на отримання компенсації за тимчасове розміщення ВПО із зазначенням кількість днів та переселенців, які проживали протягом звітного періоду.

У день припинення розміщення ВПО або зміни їхньої кількості власник житла має подати відповідну заяву.

Протягом строку розгляду заяви місцеві органи самоврядування проводять перевірку наданої власником житла інформації, у тому числі й того, що житло ВПО надається безоплатно і що біженці не отримують щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання.

Компенсація здійснюється виключно у безготівковій формі до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення ВПО. Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.

Нагадаємо, що нещодавно у парламенті зареєстрували законопроект, яким запропоновано встановити механізм компенсацій збитків, завданих державі та громадянам під час російської агресії, починаючи з 2014 року.

Фото Pixabay

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