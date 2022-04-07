Нульові податки на розмитнення іномарок: на період війни для українців змінили закон

На час воєнного стану звільняються від мита та ПДВ усі імпортні товари, включно з автомобілями. Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону № 7190 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану».

- На період дії воєнного стану українці звільняються від митних зборів, податку на додану вартість та акцизу при ввезенні транспорту з-за кордону. Проте це нововведення не стосується території держави-окупанта та/або окупованої території України, визначеної такою згідно з законом (тобто йдеться про росію, білорусь та ТОТ), — пояснює адвокатка практики справ про адміністративні правопорушення Марина Сорока. — Ця норма стосується всіх громадян України.

— Який транспорт підпадає під дію нової норми?

— Легкові автомобілі, мотоцикли, кузови автомобілів, причепи та напівпричепи, транспорт, призначений для перевезення 10 та більше пасажирів

— Для чого це потрібно?

- Такі зміни дозволять людям, які втратили авто під час бойових дій, ввезти на заміну інший транспорт. Оскільки з початком війни, як ми всі переконалися, автомобіль виявився стратегічно важливим ресурсом.

Якщо раніше за розмитнення авто 2017-го року випуску вартістю 20 000 доларів, пригнане з Франції, необхідно було заплатити близько 60 000 грн, то на час воєнного стану ця процедура не вартуватиме нічого. Однак, не варто забувати про платежі для реєстрації автомобіля в Україні. Потрібно буде пройти сертифікацію, сплатити 3−5% від її ціни у Пенсійний фонд та кошти за номерний знак, свідоцтво реєстрації та послуги Сервісного центру. Проте ці суми не такі великі у порівнянні з розмитненням. Це та зміна, на яку всі ми чекали. Тепер українці зможуть купити в Європі той автомобіль, в якому є потреба за меншу ціну і безкоштовно його розмитнити. Важливо лише правильно оформити документи.

Вже відомо, як будуть відшкодовувати зруйноване майно, як виплачуватимуть компенсацію і хто її отримає насамперед.

Водночас в Україні посилили покарання для розкрадачів гумдопомоги.

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