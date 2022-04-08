Встигнути до 14 квітня: як переселенцю отримати матеріальну допомогу на картку «Привату» без відвідування банку

Державні ПриватБанк та Ощадбанк дозволили внутрішньо переміщеним особам отримувати належну їм соціальну допомогу на платіжні картки, не відвідуючи відділення фінустанови. Заявку треба подати до 14 квітня.

Як повідомили у прес-службі ПриватБанку, гроші виплачуються на картки для виплат або картку «єПідтримка», випущену ПриватБанком.

При оформленні заяви на отримання допомоги достатньо вказати номер рахунку — IBAN картки, знайшовши його в мобільному додатку Приват24 (Гаманець — Карти — Вибір картки — Реквізити).

Заява про надання допомоги може також подаватися і особисто в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або центр надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи мають право отримати виплату від держави у розмірі 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн на кожну дитину та осіб з інвалідністю. Право на виплату мають громадяни, які проживали/зареєстровані в зоні бойових дій та перебувають на обліку як платники ЄСВ на території, де проводяться бойові дії.

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