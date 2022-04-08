Навіть якщо отримувач не звернеться за пенсією через переказ протягом двох місяців, всі належні суми йому видадуть у наступних виплатних періодах. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Перше, що ми зробили після впровадження воєнного стану, — продовжили строки виплат всіх раніше призначених допомог на цей період плюс один місяць без звернення людини та надання будь-яких документів. Це зберігає здоров’я та життя людей в нинішніх умовах, не наражає їх зайвий раз на небезпеку», — зауважує Марина Лазебна

Також міністерство забезпечило можливість отримувати виплати пенсій та соціальних допомог в будь-якому куточку України для тих, хто отримував їх за місцем проживання, але змінив його через бойові дії.

Водночас очільниця Мінсополітики висловила розуміння, що зараз в окремих випадках необхідний час, щоб дістатись до відділення Ощадбанку.

«В окупованих містечках не працювало нічого, і лише зараз, коли наші Збройні Сили звільнюють ці міста, люди з них отримують можливість звернутись за переказом. Тому громадяни, які не встигли отримали свої виплати за березень через переказ, мають можливість це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. В березні воно відбулось 18 числа», — сказала Марина Лазебна.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку (0 800 210 800) та перенаправити переказ до іншого банку, у якому людині зручно отримати виплату.

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