В Україні тимчасово скасовано податок на нерухомість

В Україні на час воєнного стану скасували сплату податку на нерухомість. Новація передбачена ухваленим Радою законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану».

Скасування податку поширюється на платежі як за 2022, так і за 2021 рік, що означає, що українців звільнили від плати за житло, яке вже могло бути знищено в ході бойових дій. Про це пояснив експерт аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей» Тарас Рябченко.

На його думку, таке рішення, поряд зі скасуванням екологічного податку за 2022 рік, стимулюватиме повернення бізнесу до роботи, і, зрештою, компенсації недонадходжень до бюджетів за даними статтями за рахунок інших податків.

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