У квітні частина українців можуть отримати збільшення до пенсії: у ПФУ розповіли деталі

З 1 квітня в Україні Пенсійний фонд розпочав здійснення планового перерахунку виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати, і після виходу на заслужений відпочинок вже заробили не менше двох років страхового стажу. Як виявилося, на сьогодні їх налічується вже не менше 2,5 мільйона.

Згідно роз’яснення фахівців Запорізького місцевого центру надання безоплатної правової допомоги, розмір збільшення пенсії працюючим пенсіонерам розраховується індивідуально, виходячи з розміру зарплати та страхового стажу. Якщо зарплата була занизькою, перерахунок зроблять лише на підставі кількості відпрацьованого стажу. Втім, при цьому працюючим пенсіонерам не виплачуються кілька видів доплат і надбавок, наприклад, за непрацездатних членів сім'ї.

Перерахунок виплат здійснюється автоматично, а дізнатися про свій розмір надбавки можна як при особистому відвіданні відділення Пенсійного фонду, так і онлайн в особистому кабінеті ПФУ.

Додаткова надбавка до пенсії (2 тисячі гривень) нараховується також пенсіонерам-новим переселенцям.

Нагадаємо, в уряді розповіли, чи виплачуються пенсії на тимчасово окупованих територіях.

182

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter