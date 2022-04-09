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В Україні до кінця війни заморозили курс долара: що про це відомо

17:52 9 квітня 2022
НБУ

Національний банк зафіксував офіційний курс гривні до доллара США на рівні 29,25 гривень (саме такий курс діяв і станом на 24 лютого, коли рф вторглася в Україну. — Авт.), і це триватиме щонайменше до закінчення воєнного стану. Про таке в національному телеефірі повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Також він анонсував повернення у майбутньому до плаваючого обмінного курсу.

«Далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу, поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку», — заявив представник регулятора, запевнивши, що перехід до відновлення стандартної роботи і валютної політики буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь.

Нагадаємо, вже наприкінці березня Нацбанк вже почав лібералізувати правила функціонування валютного ринку і вирішив піти на збільшення ліміту на зняття валюти з рахунків. Так, якщо раніше українці мали право зняти суму, яка була еквівалентна 30 тис. грн, то з 23 березня ця сума збільшилася до 100 тис. грн. на день.

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