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Переселенцям продовжили термін подання заяв на отримання матеріальної допомоги

9:56 10 квітня 2022
Уряд

Кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям подовжено до 30 квітня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Урядовий портал.

«Підтримка наших людей — це пріоритет. По всій країні. Тих, хто вимушений був поїхати, і тих, хто залишився у своїх домівках. Підтримка грошима, житлом, їжею, ліками. Будемо робити все, аби ніхто не залишався сам на сам із цієї бідою», — наголосив Шмигаль.

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 9 квітня. Вимушені переселенці тепер зможуть скористатися програмою підтримки до кінця квітня. Дорослі мають можливість отримати 2 тисячі гривень та 3 тисячі гривень на дитину.

Раніше Уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як відзначив прем’єр-міністр, оформити статус переселенця тепер можна після працевлаштування.

Раніше «ФАКТИ» писали, як переселенцям отримати матеріальну допомогу від держави через «Ощадбанк».

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