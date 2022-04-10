Квітневі зміни щодо виплат військовим: допомога пораненим та членам сімей загиблих

Один із пріоритетних напрямків уряду — фінансове забезпечення військових, які беруть участь у війні. Особливо допомоги потребують ті, хто отримав поранення. Тому у квітні Кабмін розширив перелік підстав та отримувачів такої допомоги. Пояснюємо, хто може розраховувати на додаткові виплати.

— Грошове забезпечення військових є одним з важливих факторів підтримки в умовах війни. Запроваджені зміни також допоможуть фінансово допомогти тим військовим або їхнім сім'ям, хто зазнав поранення або потрапив у полон. Оскільки дуже часто це головний годувальник у родині, — пояснює помічниця адвоката практики судових спорів Олександра Вергелес. — Виплати по 100 тисяч гривень військовим, які беруть участь у бойових діях або забезпечують правопорядок у районах проведення бойових дій, зможуть отримати військовослужбовці Збройних Сил (у тому числі строкової служби), Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які служать в органах і установах зазначеної служби, розташованої у регіонах, де тривають бойові дії.

У квітні урядовці розширили перелік захисників та захисниць, які мають право на щомісячну виплату 100 000 гривень, та включив тих, хто через поранення (контузію, травму, каліцтво), пов'язане із захистом Батьківщини, перебуває у вітчизняних або закордонних лікарнях. Хто був захоплений у полон (крім тих, хто добровільно здався), став заручником, був інтернованим (коли держава, яка не бере участь у війні, поселяє у себе та роззброює військових, які зайшли на її територію) або зник безвісти. Якщо військовий загинув або помер внаслідок поранень чи травм після введення воєнного стану — 100 тисяч виплачують повністю, а не лише до дня зазнання травми чи смерті.

— За який період запроваджують виплату допомоги?

— Гроші виплачуватимуть за отримані поранення або смерть захисників, що сталися в період дії воєнного стану. Однак звернутися за такою допомогою можна протягом трьох років.

Виплата додаткової винагороди здійснюється на підставі наказу командирів/начальників.

Сім'ям загиблих армійців одноразово виплачують 15 млн гривень. Гроші розподіляють рівними частками на членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого. Якщо близькі військового відмовилися від своєї частини, її розподілять між іншими родичами, що мають право на таку виплату. Претендентам на допомогу виплата власних часток передбачена незалежно від того, отримали інші свою чи ні. Якщо виплата вже відбулася, проте за нею звернулися інші претенденти, перерозподіл суми можуть зробити за взаємною згодою або в суді.

Нагадаємо, в Україні змінено правила отримання пенсії по втраті годувальника.

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