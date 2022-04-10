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«Приват24» буде тимчасово недоступним для клієнтів: у банку назвали причину та терміни

16:08 10 квітня 2022
«Приват24» буде тимчасово недоступним для клієнтів: у банку назвали причину та терміни

У «ПриватБанку», де раніше встановили ставки на залишки заборгованості у розмірі 1,7 відсотка у квітні та травні цього року, попередили клієнтів, що «Приват24» буде тимчасово недоступним.

«Сьогодні вночі проводитимуться регаментні роботи з Приват24. З 23:00 10 квітня до 08:00 11 квітня сервіси будуть тимчасово недоступні», — повідомили у фінансовій установі. .

Раніше у «ПриватБанку» повідомляли, що внутрішньо переміщеним особам дозволили отримувати належну їм соціальну допомогу на платіжні картки, не відвідуючи відділення фінустанови. Спочатку наголошувалося, що заявку треба подати до 14 квітня. Проте згодом термін продовжили до 30 квітня. Кошти перераховують або на картки для виплат, або на карту «єПідтримка», випущену «ПриватБанком».

Фото Pixabay

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