Не отримані через війну пенсії: у Кабміні пояснили, чи потрібно пенсіонерам терміново шукати банкомат для зняття грошей
Українці, які вчасно не змогли отримати свої пенсії через військові дії, зможуть забрати їх в Ощадбанку ще протягом двох місяців з моменту їхнього зарахування.
Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.
За її словами, уряд з перших днів війни подбав про те, щоб людям довелося якнайменше ризикувати при оформленні та отриманні різних соціальних допомог і виплат. Усім, хто отримував допомогу, автоматично продовжили термін їх отримання на весь воєнний період та на ще один місяць після війни.
«Це зберігає здоров'я і життя людей в нинішніх умовах, не наражає їх вкотре на небезпеку», — підкреслила Лазебна.
Водночас уряд подбав про пенсіонерів, які проживають у гарячих точках і яким неможливо доставити пенсію Укрпоштою, як їм доставляли до війни. Вони можуть отримати свої виплати у відділеннях Ощадбанку, куди було перенаправлено кошти на спеціально відкриті рахунки.
Проте в уряді розуміють, що у багатьох населених пунктах, які були під окупантами або перебували у зоні бойових дій, людям було непросто навіть дістатися найближчого відділення Ощадбанку. Втім, ці відділення не працювали в окупації.
Читайте також: Відкрито зробити неможливо: Шмигаль розповів, чи виплачуються пенсії на тимчасово окупованих територіях
«В окупованих містечках нічого не працювало, і тільки зараз, коли наші Збройні Сили звільняють ці міста, люди з них отримують змогу звернутися за перекладом. Тому громадяни, які не встигли отримати свої виплати за березень через переказ, можуть це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. У березні воно відбулося 18 числа», — розповіла міністр.
Крім того, люди можуть перенаправити свою виплату зі Ощадбанку на будь-який інший банк, в якому їм буде зручніше отримати свої гроші. Для цього потрібно зателефонувати до гарячої лінії Ощадбанку — 0 800 210 800.
297
Читайте також: Кому підвищують пенсії, незважаючи на війну, хто і як зможе отримати соцвиплати заздалегідь, — розповідає міністр Марина Лазебна.
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter