Не отримані через війну пенсії: у Кабміні пояснили, чи потрібно пенсіонерам терміново шукати банкомат для зняття грошей

Українці, які вчасно не змогли отримати свої пенсії через військові дії, зможуть забрати їх в Ощадбанку ще протягом двох місяців з моменту їхнього зарахування.

Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.



За її словами, уряд з перших днів війни подбав про те, щоб людям довелося якнайменше ризикувати при оформленні та отриманні різних соціальних допомог і виплат. Усім, хто отримував допомогу, автоматично продовжили термін їх отримання на весь воєнний період та на ще один місяць після війни.

«Це зберігає здоров'я і життя людей в нинішніх умовах, не наражає їх вкотре на небезпеку», — підкреслила Лазебна.

Водночас уряд подбав про пенсіонерів, які проживають у гарячих точках і яким неможливо доставити пенсію Укрпоштою, як їм доставляли до війни. Вони можуть отримати свої виплати у відділеннях Ощадбанку, куди було перенаправлено кошти на спеціально відкриті рахунки.

Проте в уряді розуміють, що у багатьох населених пунктах, які були під окупантами або перебували у зоні бойових дій, людям було непросто навіть дістатися найближчого відділення Ощадбанку. Втім, ці відділення не працювали в окупації.

«В окупованих містечках нічого не працювало, і тільки зараз, коли наші Збройні Сили звільняють ці міста, люди з них отримують змогу звернутися за перекладом. Тому громадяни, які не встигли отримати свої виплати за березень через переказ, можуть це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. У березні воно відбулося 18 числа», — розповіла міністр.

Крім того, люди можуть перенаправити свою виплату зі Ощадбанку на будь-який інший банк, в якому їм буде зручніше отримати свої гроші. Для цього потрібно зателефонувати до гарячої лінії Ощадбанку — 0 800 210 800.

297

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter