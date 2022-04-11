Намітилися проблеми: що буде з виплатою пенсій до кінця війни

Під час війни, незважаючи на те, що соцвиплати поки що здійснюються вчасно, держава змінила свої пріоритети: на першому місці тепер — армія і вже на другому — зарплати, пенсії тощо.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

При цьому вона зазначила, що на вже деокупованих територіях у влади два пріоритети:

відновлення інфраструктури;

забезпечення населення грошима.

Водночас виникають і проблеми, найбільшою з них було нарахування 35 видів пільг та субсидій «на місцях» у 8 областях, де через війну перестали працювати органи соцзахисту, але виплати перевели на центральний рівень.

Деякі проблеми виникли і з пенсіями, оскільки за березень Пенсійний фонд недоотримав 9% платежів за солідарною системою.

Зауважимо, що зараз механізм отримання пенсій/соцвиплат спрощено: при втраті картки Ощадбанку достатньо зателефонувати на гарячу лінію банку, щоб перенаправити виплату на іншу картку.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що у квітні бюджет перебуває під тиском військової ситуації та військових нововведень. Фактично в Україні скасували загальну систему оподаткування, натомість запровадили податок у розмірі лише 2%.

«Якщо війна призводитиме до того, що нам потрібно буде скорочувати витрати, ми говоритимемо і пояснюватимемо. Станом на сьогодні ми відмовилися від усіх капітальних витрат. Ми можемо тільки ремонтувати, але ми нічого не будуємо, не робимо капітальні закупівлі, зосереджені на армії та соціальному блоці», — сказав Шмигаль.

782

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter