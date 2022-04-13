Від 2 до 3 тисяч щомісяця до закінчення війни: у Кабміні розповіли, на яку допомогу можуть розраховувати переселенці

У зв'язку з труднощами воєнного часу Кабмін розширив програми допомоги тим, хто втратив будинок, роботу та переїхав до безпечного регіону країни або за кордон.

Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна .

Однією з найперших програм, за її словами, стала еПідтримка, в рамках якої виплачувалося по 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії. За цією програмою допомогу від держави отримували ФОП, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року, наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал, крім працівників організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України і ФОП, які не перебувають у стані припинення, реорганізації чи ліквідації. Ця програма завершена.

Наступна програма, схвалена урядом, — це допомога на проживання для українців, котрі змушені були покинути свої будинки через бойові дії, але не виїхали за кордон. За цією програмою Уряд щомісяця надає переміщеним всередині країни особам по 3 тисячі гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю та по 2 тисячі гривень решті осіб.

На відміну від еПідтримки, ця програма не одноразова, гроші за нею виплачуватимуть щомісяця протягом дії воєнного стану в Україні та ще 30 днів після його скасування. Усі, хто звернеться із заявою на виплати до 14 квітня, зможуть отримати виплату за березень.

Ці виплати не оподатковуються, не враховуються в сукупний дохід сім'ї та надаються додатково до інших соціальних гарантій, таких як пенсія, субсидія, інші види соціальної допомоги.

Для отримання коштів за цією програмою необхідно стати на облік як внутрішньо переміщена особа. Це можна зробити в органах соціального захисту населення, у громаді, ЦНАПі. Вже цього тижня очікується відповідне оновлення функціоналу додатку «Дія». Там можна буде одночасно і зареєструватись як внутрішньо переміщена особа, і подати заяву на допомогу на проживання. Кошти зарахують на рахунок людини за стандартом IBAN, його потрібно вказати під час звернення.

Нагадаємо, раніше Міністр соціальної політики розповіла «ФАКТАМ», кому підвищують пенсії, незважаючи на війну, хто і як можна отримати соцвиплати заздалегідь.

Фото zaholovok.com.ua/

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