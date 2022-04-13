Оренда землі в умовах війни: що потрібно знати

Близько 30% площ, які використовувалися для сільськогосподарських робіт, Україна втратила від початку війни. А зважаючи на те, що наша країна була одним зі світових лідерів постачання зерна в країни Африки, Близького та Далекого Сходу, зменшення врожаю матиме негативний вплив на експортний прибуток України.

«Тому парламентарі терміново внесли зміни у правила оренди землі, що відображені у пунктах 27, 28 Перехідних положень Земельного кодексу. Це дозволить оперативно залучити всі ресурси для якнайшвидшого відновлення рівня засіяних площ. Спрощення процедури оренди надасть усім охочим основний ресурс для виробництва, який було втрачено через війну, — землю. Таке оперативне реагування на потреби агросектору дозволить врятувати урожай зернових та забезпечити продовольчу безпеку держави. Для ефективної реалізації оновленого закону є підтримка місцевої влади та органів Держгеокадастру», — поянила помічниця адвоката практики судових спорів Олександра Вергелес.

— Як відбуватиметься оренда землі державної та комунальної власності?

— Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності можна буде передавати в оренду. Для цього потрібно подати заяву до органів місцевого самоврядування (якщо земля комунальна) або до територіальних органів Держгеокадастру (якщо земля державна).

Умови оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва такі: строк оренди не може перевищувати рік, розмір орендної плати — не більше 8% нормативної грошової оцінки земельних ділянок (у середньому по країні оцінка становить 27,5 тис. грн за гектар). Заборонено змінювати склад угідь, передавати ділянки в суборенду, змінювати цільове призначення ділянки, будувати тощо. Договори оренди землі укладаються лише в електронній формі з використанням кваліфікованого е-підпису та без проведення земельних торгів. Однорічний договір оренди землі не можна буде поновлювати.

Орендар земельної ділянки не має права на: компенсацію власних витрат щодо поліпшення якостей землі (наприклад, удобрення), висадку на земельній ділянці багаторічних насаджень (дерев, кущів), переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки при продажу використання корисних копалин, торфу, лісу, водних об'єктів, а також інших корисних властивостей землі. Такі договори оренди укладають лише в електронній формі.

— Не працюють реєстр прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр. Яка альтернатива?

— Під час війни діє «Книга реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану», яку веде районна військова адміністрація у паперовій та електронній формах. Там фіксують договори:

— оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду військовими адміністраціями;

— оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду постійними користувачами, емфітевтами;

— про передачу прав землекористування, про внесення змін до зазначених договорів, договорів про розірвання.

Через тимчасові проблеми з доступом до Державного земельного кадастру та реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію туди вносити не будуть. Як і присвоювати кадастровий номер таким землям.

— Якщо закінчення строку дії договору припадає на час дії воєнного стану, що робити?

— Договори щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (оренди та інші договори користування землею: емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту), строк дії яких закінчився під час воєнного стану, поновлюються на рік автоматично. Вносити зміни у договір чи реєстр речових прав на нерухоме майно не потрібно.

— Чи можна отримати землю за правом безкоштовної приватизації?

— Ні. Закон забороняє:

— давати дозволи на розробку проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки у власність;

— безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність (крім тих, що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва);

— земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок державної, комунальної власності c/г призначення (земельні торги, що не було завершено, вважають скасованими).

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