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Для перерахунку потрібно відпрацювати три роки за трудовою: як домогтися збільшення маленької пенсії

17:20 13 квітня 2022
Жінка з інвалідністю

Хитросплетіння в законодавстві змушують українців губитися в здогадах з приводу того, чому сума пенсії, яку вони отримують, істотно менша за очікувану, і чи можна отримувати більше, адже в умовах воєнного часу важко розраховувати на якусь постійність.

Про один із подібних випадків розповів незалежний консультант Сергій Коробкін. На прохання видання «На пенсії» він прокоментував листа однієї з читачок.

Як відомо, зараз жінкам при стажі від 30 років пенсії підвищують результативніше, ніж у кого стажу менше.

«Я народилася 6 квітня 1959 року. Приїхала до Миколаєва 1976-го і одразу влаштувалася працювати на завод. 2002-го трапився інсульт, дали III групу інвалідності. Зараз пенсія 2185 гривень. Мені скоро виповниться 63 роки. У Пенсійному фонді сказали, що для перерахунку пенсії потрібно відпрацювати ще три роки за трудовою, але зараз офіційно влаштуватися неможливо. Чи можна змінити ситуацію? — пише одна з читачок.

У відповідь експерт зазначає, що якщо після 2002 року заявниця офіційно не працювала, то вона повинна мати близько 26 років стажу. Можливо, саме тому їй і радять доопрацювати ще три з невеликим роки, щоби загальний стаж склав 30 років.

Але є і варіант, наприклад, перейти з пенсії за віком назад на пенсію за інвалідністю. Тоді до стажу додатково зарахують період від дня перебування на інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. У цьому випадку загальний стаж становитиме понад 30 років, а виплата з 1 березня становитиме близько 2300 гривень.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, хто з українців зможе розраховувати на збільшення до пенсії у квітні.

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