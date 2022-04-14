ЗМІ розповіли про плани експропріації недобудов відомством Чернишова

Використовуючи як нагоду необхідність надання тимчасового житла та компенсацій тим, хто втратив дах над головою, у відомстві Олексія Чернишова вирішили переформатувати ринок житла, зокрема недобудованих комплексів, пише видання Апостроф.

У статті йдеться про те, що за перший місяць війни росії проти України окупантами було знищено або пошкоджено близько 10 млн кв. м житла.

«Навіть за дуже приблизними підрахунками, якщо брати середню вартість одного „квадрату“ по Україні на рівні $ 500, на компенсацію лише цього обсягу втрат необхідно не менше $ 5 млрд. А оскільки бойові дії у низці регіонів активно продовжуються, ці цифри лише зростатимуть. У багатьох містах ворог знищив від 50 до 90% усієї багатоповерхової забудови, а це означає, що нового житла потребуватимуть сотні тисяч, якщо не мільйони наших співгромадян», — йдеться у статті.

За даними видання, у Міністерстві розвитку громад та територій (Мінрегіону) під керівництвом Олексія Чернишова під виглядом вирішення цієї проблеми ініціюють масштабне переформатування ринку з можливою передачею всіх недобудов на баланс відомства.

«Відразу кілька джерел на ринку повідомили, що принципові параметри такого рішення Чернишов обговорював разом із мерами найбільших міст у кулуарах наради з Асоціацією міст України, яка проходила 11 квітня», — йдеться у статті та наголошується, що ключовим пунктом є передача під контроль Мінрегіону не лише проблемних недобудов (що було б логічно, враховуючи майбутній гострий дефіцит житлоплощі та готовність великих забудовників взяти такі об'єкти «під шефство» за гроші держбюджету), а й ті комплекси, які зводять цілком фінансово стійкі компанії.

Автор зазначає, що йдеться нібито про передачу «на баланс» непроданих квартир. При цьому питання отримання забудовниками будь-яких компенсацій, наскільки відомо джерелам, поки що не обговорюється, а це близько 160 тис. квартир.

Видання зазначає, що з точки зору швидкості забезпечення житлом постраждалих від війни українців, отримання контролю над великим обсягом «майже готового» житла, можливо, виглядає привабливішим за будівництво «з нуля». Проте незрозуміло, чому не можна обмежитися передачею у розпорядження Мінрегіону лише проблемних об'єктів, де бувають «проблеми» лише з документами, а сам будинок може бути зведений й без особливих порушень.

«На будь-якій недобудові — як проблемній, так і „живій“ — є ціла низка лазівок, через які можна „протиснути“ різні корупційні схеми. Перша — це різні види оцінок, які необхідно провести: оцінка пошкоджень, якщо йдеться про відновлення частково зруйнованого будинку, оцінка технічного стану недобудови, який довго перебував у безхазяйному вигляді або оцінка при передачі недобудови, навіть якщо її активно зводили останні кілька років. Друга — це, власне, вартість робіт з добудови або ціна викупу житла: оскільки мова йтиме не про стандартні квартири, то й ціна сильно варіюватиметься залежно від району, квадратури, інфраструктури», — резюмує видання, додаючи, що на можливості керувати цією «вилкою» можуть заробляти чиновники.

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