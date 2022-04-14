Якщо в умовах війни кредит платити нема чим: НБУ дав важливі рекомендації

У зв’язку із суттєвим погіршенням фінансового стану позичальників, які втратили роботу у період воєнного стану, Нацбанк України рекомендуємо фінансовим установам пропонувати своїм клієнтам-споживачам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або кредитні канікули. До речі, у березні деякі банки оголошували кредитні канікули до літа, але вже з квітня повернулися до нарахування відсотків, правда за меншими, ніж до війни ставками.

До того ж у НБУ нагадали небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям про необхідність дотримання наступних правил в обслуговуванні споживчих кредитів:

у період дії воєнного стану та у 30-денний строк після дня його припинення або скасування споживач за договором про споживчий кредит не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом;

у разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором;

неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню;

забороняється в разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли встановлення змінюваної процентної ставки передбачене кредитним договором чи договором про споживчий кредит;

не передбачене скасування відсотків за користування кредитними коштами — таке нарахування є правомірним із боку кредитора;

необхідно дотримуватися законодавчо встановлених вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки). Наслідком недотримання таких вимог може бути застосування відповідних заходів впливу з боку регулятора.

Нагадаємо, що Нацбанк вніс зміни до чинного законодавства, що регулює фінансовий моніторинг та визначив порядок зарахування та використання грошей на банківських рахунках українців. Відтепер банки мають право заморожувати рахунки клієнтів, які отримують або переказують понад 400 тис. гривень.

Фото Pixabay

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