На суму виплат не впливає: як пов'язані шкідливий стаж та розмір пенсії

Робота за так званим Списком № 2 шкідливих професій дає право на достроковий вихід на пенсію, але не впливає на її розрахунок.

Іноді при виході на пенсію українці стикаються з тим, що навіть після роботи на шкідливому виробництві їм призначається дуже маленька пенсія. Про це пише видання «На пенсії» .

Наприклад, 67-річна пенсіонерка (стаж 27,5 років, понад 13 з яких — за Списком № 2, ливарник пластмас) розповіла, що у 2004 році зверталася за призначенням пенсії на пільгових умовах. Але у достроковому виході на заслужений відпочинок їй відмовили. Від жінки вимагали підтвердити атестацію робочих місць, але таких документів вона не знайшла, пільговий стаж їй не зарахували.

Потім вона вийшла на звичайну пенсію, розмір якої невеликий. «Як довести, що я маю пільговий стаж, адже є всі записи, тільки немає даних про атестацію?» — запитала читачка.

Ситуацію прояснив незалежний консультант Сергій Коробкін. Виявляється, професія ливарника пластмас справді перебуває у так званому «Списку № 2 шкідливих професій».

«Така робота дає право на достроковий вихід на пенсію, але ніяк не впливає на її розрахунок» , — зазначає він. За його словами, навіть якщо пенсіонерці вдасться довести, що вона має понад 10 років такого пільгового стажу, то це не позначиться на розмірі пенсійних виплат.

Видання нагадує, що якщо робота за Списками № 1 або № 2 здійснювалася після 1991 року, то шкідливий стаж справді підтверджується не лише довідками про пільговий характер роботи, а й результатами атестації робочих місць. На жаль, через відсутність атестації на деяких підприємствах багато людей не з власної вини позбавляються права на пільгову пенсію.

Раніше повідомлялося, що стаж на роботах зі Списку № 2 дає право на зниження пенсійного віку — працівник може вийти на пенсію на п'ять років раніше: не у 60, а у 55.

Фото Pixabay

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