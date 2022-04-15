У травні перевірять особисті рахунки: українцям розповіли, як не втратити право на субсидію через борги

У той час, коли влада просить громадян за можливості сплачувати рахунки за житлово-комуналні послуги, в компанії YASNO нагадують, що своєчасна оплата є обов’язковою умовою для отримання житлової субсидії.

В компанії нагадали, що за повідомленням Міністерства соціальної політики України, субсидія (держдопомога окремо призначаєтся на опалювальний та неопалювальний періоди) не може бути призначена у разі наявності заборгованості за комунальні послуги за понад три місяці на суму більше 680 грн (40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

У травні органи соціального захисту населення аналізуватимуть інформацію щодо стану особових рахунків субсидіантів. Відповідно до цього буде ухвалюватися рішення щодо призначення субсидії на наступний період.

Читайте також: Кому підвищують пенсії попри війну, хто і як зможе отримати соцвиплати наперед — розповідає міністерка Марина Лазебна

Щоб не втратити право на субсидію, клієнтам важливо встигнути погасити заборгованість за комунальні послуги та своєчасно сплачувати рахунки у подальшому.

Розрахуватися за електроенергію з постачальником YASNO жителі можуть:

• в Особистому кабінеті YASNO;

• через viber-бот YASNO-online;

• у мобільному додатку YASNO;

• на сайті електропостачальника за номером особового рахунку;

• через платіжні сервіси та інтернет-банкінги;

• у відділеннях банків;

• через електронний рахунок, який надходить в sms/viber-повідомленні (замовити електронний рахунок можна на сайті YASNO).

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану в Україні змінили принцип нарахування плати за гарячу та холодну воду

Ексклюзивний матеріал «Скільки грошей і за якою держпрограмою платять українцям під час війни — розповідає міністерка Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

192

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter